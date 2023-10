Sassuolo, Caselli entra in Fdi. Cuoghi: 'Menani ha diviso il centrodestra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questa mattina nel corso della conferenza stampa, alla presenza del presidente provinciale Ferdinando Pulitanò, del consigliere regionale Luca Cuoghi e del vice coordinatore provinciale Guglielmo Sassi, Caselli ha ufficializzato la sua decisione. 'La giunta deve accelerare e mettere in campo un cambio di rotta, in particolare sul tema della gestione rifiuti, della viabilità nella zona del polo scolastico e del Pug, nodi sui quali sono stati commessi errori' - affermano i responsabili meloniani rivendicando la volontà di dettare la linea.Il più duro nei confronti della giunta Menani e dell'alleato Lega è stato il consigliere regionale Luca Cuoghi. 'Il sindaco Menani ha lavorato per dividere il centrodestra in questi anni, noi non appoggeremo chi ha lavorato per spaccare il centrodestra - ha affermato Cuoghi -. Siamo sempre stati esclusi dalla maggioranza che amministra Sassuolo, ora avendo un vicesindaco e un gruppo consigliare vogliamo portare avanti le nostre istanze'.'La lista I sassolesi ha deciso di confluire nella compagine politica nazionale nel quale ci riconosciamo e che abbiamo sostenuto alle ultime elezioni - hanno detto Lucenti, Caselli e Zanni - Ringraziamo i dirigenti locali e provinciali per averci dato l'opportunità di partecipare a questo entusiasmante progetto politico. La nostra scelta non è in discontinuità con l'attuale amministrazione di centro-destra ma ci auguriamo che possa dare un netto cambio di passo alle politiche della giunta su alcuni temi molto sentiti dalla cittadinanza'.

Ha aperto e chiuso la conferenza stampa con un video collegamento il senatore Barcaiuolo coordinatore regionale del partito attualmente in missione all'estero per i lavori dell'assemblea parlamentare Nato di cui è membro. 'Desidero augurare buon lavoro a Caselli, Lucenti e Zanni tre profili di qualità che hanno esperienze passione necessarie a svolgere un ottimo lavoro per il futuro del territorio. La crescita dei Fratelli d'Italia è tangibile non solo in termini di voti ma anche soprattutto per la capacità dei propri dirigenti di coinvolgere personalità capaci e radicate nella zona'. Le elezioni europee e amministrative dell'anno prossimo vedranno il nostro partito protagonista e con un ruolo centrale nella scelta dei migliori profili per amministrare i Comuni chiamati al voto, non solo cercando di unire le forze di centro-destra ma anche allargando il perimetro a tutte le forze antagoniste ad una sinistra sempre più lontana dalla gente'.