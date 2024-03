Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' questo l'esito di un controllo di routine da parte degli Operatori della Polizia Locale di Sassuolo. Gli Agenti, appartenenti al Nucleo di Polizia Giudiziaria, coadiuvati dall' Unità cinofila 'Hector' hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 39 anni, dopo un inseguimento a piedi, trovandolo in possesso di sostanze stupefacenti quali, 5 gr. di cocaina e 65 gr. di hashish, pronte per la vendita, nonché 370 € in contanti, frutto con ogni probabilità dell'attività illecita.L'uomo, con precedenti di Polizia anche specifici, privo di dimora e di mezzi di sostentamento, è stato processato per direttissima, ed è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia, nonché l'espulsione dal territorio dello Stato Italiano.a zona dove si è verificato l'episodio descritto, è attenzionata da tempo e, la settimana scorsa, la Polizia Locale ha rinvenuto e sequestrato 100 gr. di sostanze stupefacenti.