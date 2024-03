Sassuolo, Menani ricomincia da tre

presente oggi insieme ai referenti regionali di Forza Italia Antonio Platis e di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo, alla presentazione ufficiale della candidatura per il secondo mandato. 'Oggi, afferma il refente Lega, siamo qui per riconfermare e dare continuità ad una esperienza di governo capace fondato su una maggioranza di centro destra unita e solida.

Nelle battaglie per noi fondamentali, dalla sicurezza a alla casa e, per esempio, sul criterio di residenzialità storica, che favorisce nell'accesso alle case popolari, coloro che da più tempo risiedono a Sassuolo e hanno contribuito alla crescita della città. criterio che la Regione Emilia Romagna ha voluto togliere all'autonomia dei sindaci'. E sul piano regionale Rancan, che oltre a segretario del partito è anche consigliere regionale, rilancia anche in chiave elettorale. 'Consolidare il governo di Sassuolo è funzionale anche per contribuire alla vittoria del centro destra alle elezioni regionali' - afferma.





'Dobbiamo dare continuità a quanto è stato fatto in questi cinque anni, abbiamo iniziato importanti opere pubbliche che dobbiamo portare a termine' - affermasono anche consapevole delle nuove esigenze della nostra comunità che chiede risposte su tanti fronti'.

Tra i temi quello dei rifiuti: 'Se sbagliare è umano perseverare è diabolico' - taglia corto riferendosi ad Atersir e a Hera. 'Purtroppo ereditiamo scelte non nostre'.

E qui Menani mostra una lettera dell'ex sindaco PD Pistoni con la quale veniva espressamente chiesta l'estensione della raccolta porta a porta dalle zone industriali a tutto il territorio. 'Non ho mai voluto il porta a porta e soprattutto applicato in questo modo, improvvisato e senza confronto con la città. Quello tra Atersir ed Hera è un contratto difficile da rompere e sarà difficile eliminare il sistema, ma noi continueremo a fare il possibile per renderlo compatibile con le esigenze della città. Abbiamo chiesto ed ottenuto una raccolta prima delle sei ed ora i cassonetti per alcune tipologie in centro storico'. Poi la sicurezza: 'I dati ci danno ragione. I furti in questi ultimi 5 anni sono crollati, anche grazie i forti investimenti fatti, e la riduzione dei reati a Sassuolo è in controtendenza rispetto ad altri comuni del comprensorio'. Alla nostra domanda sugli obiettivi non raggiunti Menani cita la nuova casa Serena, sede dell'Hospice. 'Ci sono stati diversi ostacoli che supereremo'. Menani vanta la validità dei progetti che grazie al lavoro degli uffici e degli assessorati sono stati giudicati meritevoli di finanziamento. 'Dalla Fondazione di Modena alla Regione, dove il rapporto con il Presidente Bonaccini, su progetti concreti - dice - è sempre stato di collaborazione'.



Tra i presenti, a sedere ed in piedi nella stretta sala dei matrimoni del Municipio, inadeguata a contenere le persone presenti, ci sono assessori e consiglieri comunali di maggioranza e cittadini comuni.



Plauso all'operato del sindaco e dell'Amministrazione da Matteo Rancan ed elenco di alcuni risultati ottenuti dal Vicecoordinatore regionale Forza Italia Platis: 'Sassuolo è uno dei comuni che ha conosciuto in questi cinque anni uno sviluppo in controtendenza. Dal centro storico sempre più attrattivo anche sotto l'aspetto turistico, alle opere che spesso non fanno notizia ma molto signficativi, come il fatto che 12 persone con disabilità sono diventate guide turistiche della città. Un grande risultato nel dialogo e nel rapporto con i privati ha portato alla straordinaria riapertura del teatro Carani e so che lunedì prossimo, in consiglio comunale, arriverà tra i provvedimenti inseriti nel bilancio, la riduzione dell'Imu per i proprietari con affitti a canone concordato'- continua Platis, seguito nella sequenza di interventi dal Coordinatore regionale Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo che senza nascondere la posizione del partito rispetto ad una ipotesi alternativa al nome di Francesco Menani, poi rientrata, ha sottolineato l'importanza di un voto per riconfermare il sindaco uscente e il governo della coalizione di centro destra, al quale 'l'alternativa è rappresentata da un candidato di sinistra espressione della Schlein e di una coalizione fortemente sbilanciata a sinistra come Sassuolo non ha mai conosciuto'.

'Siamo orgogliosi dell'unità del centro destra ottenuta per la prima volta praticamente in tutti i 200 comuni al voto in Emilia - Romagna. A garanzia di un buon governo'



Gi.Ga.