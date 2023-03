Schlein, esordio con Conte e Landini

Nel capoluogo toscano tra la nuova segretaria del Partito democratico e il presidente del Movimento 5 Stelle vanno in scena prove tecniche d’intesa.Non un ritorno del campo largo, ma una comunione d’intenti per la difesa dei diritti, suggellata dalla foto sotto il palco di Santa Croce in cui i due leader politici, accanto al segretario della Cgil Maurizio Landini, posano con delle magliette bianche su cui sono scritti alcuni articoli della Costituzione.“Sono molto felice che” in piazza a Firenze “ci sia una grande delegazione del Partito democratico, che ci sia il Movimento 5 Stelle e altre forze civiche e della sinistra ecologista. Credo che sia un bel segnale,”, commenta Schlein. La segretaria del Pd afferma che “su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione“.“Noi – continua la leader dem – ci saremo su questi temi concreti: la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la battaglia contro l’autonomia differenziata“. Per questo, è l’invito di Schlein alle altre forze di opposizione (in piazza c’è anche l’Alleanza Verdi e Sinistra con Bonelli e Fratoianni) “credo che abbiamo molti spunti per fare un buon lavoro comune”.