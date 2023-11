Sciopero: Si Cobas aderisce per la Palestina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una iniziativa che di fatto ne apre una serie organizzate a Modena pro-palestina nel fine settimana.

Sabato 18 novembre alle ore 15 in Largo Sant’Agostino a Modena, il Gruppo Bisabr, nato a Modena nel 2016, per volontà di giovani musulmani di seconda e terza generazione, ha indetto manifestazione dichiaratamente 'pacifica per denunciare l’assedio e i bombardamenti sui civili, per fermare il massacro e per la riapertura dei valichi, dei corridoi umanitari, nel rispetto della vita umana e della libertà e dignità del popolo palestinese'. 'Esprimiamo la più totale condanna contro ogni forma di terrorismo, di violenza, di aggressione e di rappresaglia verso la popolazione civile. Chiediamo alle forze politiche democratiche, alle istituzioni nazionali e alla comunità internazionale ogni possibile sforzo perché tacciano le armi e siano evitate nuove vittime civili. Affinché si possano mandare cibo, acqua, farmaci, per sopperire alle necessità primarie dei civili che vivono nella Striscia di Gaza' - affermano gli organizzatori.



La Palestina al centro anche dell'incontro di domenica domenica 19 novembre, alle 18, alla Sala Giacomo Ulivi di via Ciro Menotti a Modena. Saranno presenti Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e Moni Ovadia, attore, cantante e scrittore, mentre interverranno in collegamento Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed Elena Basile, ex ambasciatrice d’Italia in Svezia e in Belgio.



'I civili a Gaza stanno affrontando una catastrofe umanitaria senza fine. Secondo il report dell’ONU, nella striscia di Gaza, in un mese di conflitto, un milione e mezzo di persone ha dovuto abbandonare la propria casa' - affermano gli organizzatori. 'Oltre 11mila persone sono morte, tra queste più di 5mila bambini. L'OMS riferisce che ogni dieci minuti viene ucciso un bambino palestinese. L’Italia non può voltarsi dall’altra parte di fronte a questi crimini. Bisogna mettere in campo ogni azione possibile per un cessate il fuoco immediato e definitivo a Gaza'.