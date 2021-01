Scontro auto camion

lle ore 11:20 circa i vigili del fuoco di San Felice S.P. sono intervenuti su richiesta colleghi sala operativa 115 Bologna, a Crevalcore, SP9 via Panaro, altezza 'incrocio con via Muzza nord (SP 568), per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e un autoarticolato. Una ferita, la donna al volante dell'auto, che è stata estratta dalla vettura, e affidata qi soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti anche con eliambulanza. La squadra sul posto ha poi messo in sicurezza lo scenario. Presente la polizia locale con diverse pattuglie. S