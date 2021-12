Scuola, Governo: ‘No alla Dad con un solo contagiato’

“Non ci sarà alcun ritorno in Dad in caso di presenza di un solo alunno contagiato”. Lo precisano fonti di governo spiegando che, “alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe”.A seguito della circolare a firma congiunta tra ministero della Salute e ministero dell’Istruzione -protocollo n. 54504 del 29 novembre 2021- ‘Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’, il Direttore generale della prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza, e il Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Jacopo Greco, stabiliscono infatti quanto segue in una nuova circolare congiunta: “Anche in considerazione della sopravvenuta disponibilità manifestata dalla struttura commissariale con nota inviata in data 30 novembre 2021 – che ribadisce che ‘Non ci sarà alcun ritorno in Dad in caso di presenza di un solo alunno contagiato‘- potrà essere mantenuto il programma di testing di cui alla circolare n.

50079 del 3 novembre 2021, per la verifica della positività dei soggetti individuati- spiega la nuova circolare- come contatti di una classe/gruppo, da effettuarsi in tempi estremamente rapidi, tali da garantire il controllo dell’infezione. In considerazione di quanto sopra, e fermo restando quanto previsto dalla citata circolare del 3 novembre scorso per il sistema integrato di istruzione 0-6 anni- prosegue la nota congiunta- dovrà essere comunque garantita la didattica in presenza per coloro che non rientrano nei provvedimenti di quarantena disposti dall’autorità sanitaria. Alla luce delle indicazioni della struttura commissariale, si intendono conseguentemente superate le disposizioni di cui alla precedente circolare”.