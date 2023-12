Scuole al freddo, Gioventù Nazionale: 'Solidali a protesta studenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

studenti lasciati al freddo in aula e costretti a seguire le lezioni in cappotto e sciarpa.'Per quanti anni ancora dovremo assistere a queste scene impietose a Modena ed in provincia?' A domandarselo è Lorenzo Rizzo, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.'Possibile che, consci della situazione che si ripresenta identica di anno in anno, non si possa prevenire per tempo senza dover ogni volta incrociare le dita sperando che nulla vada storto? E se al Muratori-San Carlo, grazie alla scuola, si è trovata per lo meno una soluzione momentanea con la didattica a distanza, lo stesso non si può dire del Selmi dove peraltro anche l’anno scorso ci sono stati problemi di riscaldamento con l’unica differenza che, probabilmente complice l’insolita temperatura mite di questo novembre, quest’anno i problemi si stanno iniziando a verificare a dicembre ma nella sostanza poco cambia'.

'Come Gioventù Nazionale - conclude Rizzo - intendiamo esprimere vicinanza agli studenti alla loro protesta per poter fare lezione al caldo. Infatti, andare a scuola - ed a lavorare per docenti e personale ata - ad una temperatura consona è loro diritto, come anche sancito dalla legge 23 del 1996 la quale stabilisce che la temperatura in classe, in condizioni invernali, dovrebbe essere mantenuta a 20 gradi centigradi con uno scarto di più o meno 2 gradi da un adatto impianto di riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti'.