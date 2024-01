Sentenza Tar Aimag, il PD di Mirandola: 'Non si risolvono i problemi politici per via giudiziaria'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pronta la risposta di Anna Greco: 'Stupiscono e preoccupano le parole dell’assessore Lodi, il quale, cercando di scaricare al solito le colpe sul PD e dimenticando il sindaco di Novi e il voto di Golinelli nel patto di sindacato, rilancia l’idea di far uscire Mirandola da AIMAG. Per andare dove non è dato sapere, ma evidentemente dentro la Lega la smania di isolare Mirandola è incontenibile e prevale su ogni ragionamento strategico e di merito. Vedremo se avranno il coraggio di proporre l’abbandono di AIMAG in campagna elettorale, così almeno sarebbero gli elettori a decidere, al contrario di ciò che è accaduto con L’Unione' - ha concluso la segretaria di Mirandola del Partito Democratico.