Serramazzoni, banco di prova fallito: centrodestra più diviso che mai

Il banco di prova rappresentato dalle elezioni comunali a Serramazzoni di domenica (il Comune più popoloso tra quelli modenesi che andranno al voto) in vista del voto a Modena nel 2024 si è chiuso in modo fallimentare per l'unità delle forze di centrodestra.Nei giorni scorsi si è assistito a uno scambio di reciproche accuse tra i segretari provinciali dei tre partiti (da una parte Fdi dall'altra Lega e Forza Italia) e oggi lo scontro continua sul piano locale.Addirittura Fdi accusa gli alleati Lega e Forza Italia sul piano della legalità. Ricordiamo che Fdi sostiene il sindaco uscente(5 anni fa sostenuto dal Pd), mentre Forza Italia e Lega sostengono lo stesso candidato del Pd (). Unica lista civica quella di'Come faranno Lega e forza Italia ad arginare le distanze di vedute con Pd di Schlein e Psi? - affermano Francesco Spatafora e Erika Muzzarelli del circolo di Fratelli d’Italia di Serra in una nota durissima -. Perchè appoggiare chi ha per anni camminato con chi ha fatto spofondare Serramazzoni e l’ha portata ad un passo dal fallimento? Gli abitanti di Serramazzoni dovrebbero ricordare chi ha portato il malaffare in paese e noi tutti sappiamo che il sindaco Bartolacelli è sempre stato estraneo a queste scelte amministrative ed è soprattutto per questo che abbiamo deciso di sostenerlo. Fdi è un gruppo di donne e uomini fondato sull'onestà, sulla trasparenza, sulla lealtà e soprattutto sulla legalità e non faremo mai mai mai accordi con questa gente'.'Proprio per questo negli ultimi mesi abbiamo chiesto rassicurazioni su possibili conflitti di interessi tra azione amministrativa ed esponenti presenti in lista, richiesta decisamente non apprezzata. A questo si aggiungano i veti personali e ingiustificati sui nostri esponenti - continuano i due meloniani -. A Lega e Forza Italia ricordiamo che negli altri comuni, dove si voterà domenica e lunedì come a Serramazzoni, Fratelli di Italia appoggia con coerenza i candidati espressi dagli alleati, ma la coerenza appartiene solo a Fdi e lo si vede nelle scelte di chi ha deciso di non governare col Pd'.