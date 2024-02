'Servizio civile universale: servono più risorse e revisione meccanismo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia. Rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.



Si svolge presso una serie di enti convenzionati con il Dipartimento per le politiche giovanili, facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e gli ambiti di intervento sono molteplici: assistenza / protezione civile / patrimonio ambientale e riqualificazione urbana / patrimonio storico, artistico e culturale / educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport / agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità / promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.



'È recente la notizia di un taglio considerevole alle posizioni a bando per il Servizio civile universale che verranno avviate nel 2024, con una riduzione del numero dei volontari che lascerà inattive circa 30.000 posizioni offerte dagli Enti iscritti nelle liste del Servizio Civile Universale. Nonostante la volontà dichiarata di estendere la platea dei volontari con l’aumento dell’importo mensile percepito portato da 444 a 507 euro, il taglio di posizioni previsto va in tutt’altra direzione e rappresenta un grave danno, in particolare per i giovani che risiedono nelle aree interne e per i Comuni che spesso grazie ai volontari del servizio civile assicurano la continuità di servizi essenziali ai cittadini. Altro punto nevralgico da affrontare è la revisione del meccanismo di finanziamento, a partire dal criterio di distribuzione delle risorse all’interno del sistema. Ad oggi non è assicurata un’adeguata distribuzione territoriale e settoriale delle posizioni e in quelle attualmente a bando risultano esserci province confinanti con differenze profonde, spesso senza un’equa distribuzione tra settori, nonostante esista un meccanismo di garanzia regionale che di fatto risulta inefficace. La Regione Emilia-Romagna, per esempio, non ha finanziato nessun progetto culturale nonostante sia il settore più scelto dai giovani. Su 179 progetti finanziati solo 4 propongono attività nell’ambito del patrimonio artistico e culturale nell’area metropolitana di Bologna. Una distribuzione geografica più equa, una più forte responsabilizzazione degli Enti legata alle reali capacità di avvio e una maggiore stabilità nel tempo per gli Enti virtuosi sono elementi che possono influenzare molto positivamente l’attrattività del Servizio Civile' - chiude Pelloni.