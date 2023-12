'Precettati ma non umiliati: Salvini fa propaganda, noi difendiamo i diritti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I rappresentanti di USB riuniti che si danno il cambio alpresidio davanti alla sede di Seta all'ingresso di via delle Suore. Oggi sciopero di 4 ore, obbligato dalla nuova precettazione del ministro dei trasporti Matteo Salvini. 'Scioperiamo per i diritti, per quei diritti che da anni anche a Modena portiamo avanti denunciando una condizione di lavoro sempre peggiore. Punti che vorremmo portare anche sul tavolo del nuovo Presidente e dell'Amministratore delegato. Abbiamo chiesto un incontro, anche per conoscerci, ma non abbiamo avuto ancora nessuna risposta.



Nel video Sebastiano Taumaturgo e Giovanni Miele, referenti regionali USB Lavoro Privato