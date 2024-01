'Sì a Cispadana e Bretella: servono al territorio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

l'intesa tra il Governo Nazionale e la Regione Emilia Romagna per la realizzazione della Cispadana e della Bretella che il nostro territorio aspetta da decenni. A differenza del Pd modenese noi di Alternativa Popolare non abbiamo mai cambiato idea sull'utilità di queste opere che porteranno lavoro e crescita'. Così in una nota il consigliere comunale Alberto Bosi.'È incredibile come di queste grandi opere si discuta ciclicamente da decenni e come, tuttavia, i loro progetti vengano puntualmente rivalutati, posticipati e dimenticati. Speriamo che questa sia la volta buona di procedere seriamente con una tabella di marcia ben delineata, tempistiche definite e azioni concrete di avvio dei lavori - continua Bosi -. Per quanto riguarda la Bretella - il raccordo autostradale per collegare l’area di Sassuolo con la A22 - Alternativa Popolare ritiene sia assolutamente necessaria per decongestionare il traffico pesante legato alla produzione ceramica e connettere il distretto con le piattaforme logistiche del territorio'.





'Sono quarant’anni che se ne discute e ancora è sotto esame per validità, tracciato e costi, ancora è bersaglio di polemiche, ancora è oggetto di dubbi, nonostante le imprese la richiedano a gran voce, moltissime parti politiche siano a favore e abbia anche ottenuto una Valutazione di Impatto Ambientale positiva. Queste sono le opere su cui puntare perché sono destinate a rivoluzionare l’assetto, la dinamicità e la competitività della nostra provincia. Dalle parole si passi dunque ai fatti, per far sì che queste infrastrutture non rimangano nella lista delle eterne incompiute' - chiude Bosi.