Sicilia, comunità spaccata: coprifuoco solo per chi non ha Green Pass

Come noto la Regione Sicilia dal primo settembre è entrata in zona gialla. Ma per i cittadini senza Green Pass la stretta è più dura. Una vera e propria divisione in due: coprifuoco per chi non ha il Green Pass, nessuna restrizione la sera per chi è vaccinato o ha il tampone temporaneo negativo.'Sono consentiti gli spostamenti se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, per ragioni di salute, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per usufruire delle attività consentite. Per chi non è in possesso di certificazione verde valida, ovvero non sia esente, si applicano le restrizioni agli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo (coprifuoco) - afferma infatti in una nota l'assessoreato alla salute del Governo Musumeci-. La ristorazione è consentita, all’aperto, l’attività di ristorazione e, in generale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, pub, pasticcerie, panifici e similari). Nei locali al chiuso, il servizio ed il consumo al tavolo è, invece, consentito solo ai clienti dotati di valida certificazione verde o agli esenti. L’orario di chiusura prescinde da quello previsto per il “coprifuoco”. L’attività di ristorazione, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, è consentita esclusivamente in favore dei clienti muniti di certificazione verde valida'.