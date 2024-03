Rischio alluvioni: i Comitati contestano l'assessore Prioloe al teatro scoppia il caos

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quasi tre ore di interventi degli ingegneri Aipo Massimo Valente e Gianluca Zanichelli, introdotti dalla relazione dell'Ingegner Francesca Lugli, dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile e conclusi dall'intervento dell'assessore regionale all'ambiente Irene Priolo sugli interventi successivi all'alluvione del 2014 effettuati per migliorare la sicurezza idraulica del nodo modenese (legata ai deflussi delle piene su Secchia Panaro, Naviglio ed al funzionamento delle rispettive casse di espansione), hanno mostrato, su tutto, un fatto: l'alluvione del 2014, con il collasso arginale del Secchia a San Matteo di Modena, ha segnato uno spartiacque. Un anno zero per la sicurezza. Sia rispetto alla consapevolezza delle criticità e dei rischi del nodo idraulico modenese e sia rispetto all'impegno delle istituzioni per investire in opere di prevenzione.

Fino ad ora, e almeno negli ultimi dieci anni, il disastro generale anche per Modena, e senza nulla a togliere a quello di Nonantola del 2020, è stato evitato quasi esclusivamente non tanto dagli interventi che sono stati fatti ma dal fatto che la provincia di Modena è stata per così dire 'graziata' da eventi importanti di piovosità e di piena che non hanno mai superato un tempo di ritorno superiore ai 20 anni. E che ha consentito al sistema, soprattutto a quello del Secchia, di reggere, nonostante la sua inadeguatezza rispetto ad eventi piena con tempo di ritorno 100 ma anche solo 50. Nemmeno nel 2020 e nemmeno a nel maggio scorso. Tempo di Ritorno 20 su cui in questi anni, successivi al 2014, è stato adeguato, a valle delle casse di espansione di Marzaglia e nell'asta che da Campogalliano attraversa Modena, Bastiglia e si dirige verso la bassa, il sistema arginale del Secchia.



Perché prima del 2014 e di fatto fino alla recente conclusione dei lavori di rafforzamento e livellamento, il sistema arginale del Secchia non era adeguato nemmeno ad un livello minimo di piena. Ovvero quello a cui è dimensionata la laminazione della cassa di espansione che da circa 20 anni attende un intervento di adeguamento. Ed è proprio sui ritardi di di lavori di adeguamento della cassa, alla laminazione di piena TR50 che la discussione si è animata. A punzacchiare e a ricordare a tecnici e politici che gli interventi da milioni di euro messi in campo in questi anni hanno migliorato la risposta ad eventi piccoli, ma non hanno portato ad alcun innalzamento del livello di sicurezza per eventi superiori dell'asta del Secchia, sono stati, con toni perentori, i referenti dei comitati Arginiamo, Secchia e Salute Ambientale. Con particolare riferimento alle opere per l'innalzamento a TR50 del sistema della cassa di espansione del Secchia. 'Sono 20 anni che se ne parla ma ancora non si è mosso nulla e questa sera siamo qui ad ascoltare dagli stessi tecnici Aipo che hanno scritto da anni nelle loro relazioni che era necessario intervenire, che ancora giustificazioni sul perché





Campogalliano Secc di sicurezza generale







cambio di rotta rispetto all'impegno e al lavoro delle





ie di dibattito sul rischio idraulico nel territorio Modenese hanno portato in sintesi a tre evidenza. Da un lato che di sicurezza idraulica con interventi reali sia iniziato davvero a parlare ed agire a livello politico e scientifico soltanto dopo il 2014 l'alluvione dei Secchia che produsse un morto nel territorio di Bastiglia e l'allagamento anche di Bomporto è stato uno spartiacque e da qui l'appuntamento al Teatro Comunale di Bomporto è partito con gli interventi di Zanichelli e Valente che hanno fatto il punto sulle opere attuate su Secchia e Panaro conseguentemente all’alluvione soprattutto per il rafforzamento delle arginature. Interventi Sì di prevenzione del rischio in caso di piena ma piena che nel caso del Secchia provocherebbe comunque problemi nel momento in cui raggiungesse un livello superiore al TR 20

[6:55 PM, 28/3/2024] gianni galeotti: Le conclusioni vengono affidate alla Vicepresidente della Regione e assessore all’ambiente e protezione civile Irene Priolo, ma l’atmosfera si scalda subito quando la stessa parla dell’evento meteo del maggio 2023 che ha portato catastrofe in romagna e, afferma la priolo un forte evento di piena importante anche a Modena. I rappresentanti dei comitati sbottano e riportando i dati dalla tecnici delle piena la classificano come piccola e il problema è l’inadeguatezza del sistema. Il sindaco interviene ed invita alla calma

[7:23 PM, 28/3/2024] gianni galeotti: Quasi tre ore di interventi e dibattiti non sono riusciti a convincere i comitati nel numerose persone





Le conclusioni vengono affidate alla Vicepresidente della Regione e assessore all’ambiente e protezione civile Irene Priolo, ma l’atmosfera si scalda subito quando la stessa parla dell’evento meteo del maggio 2023 che ha portato catastrofe in romagna e, afferma la priolo un forte evento di piena importante anche a Modena. I rappresentanti dei comitati sbottano e riportando i dati dalla tecnici delle piena la classificano come piccola e il problema è l’inadeguatezza del sistema. Il sindaco interviene ed invita alla calma