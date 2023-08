Emergenza sicurezza e immigrazione, ricetta Schlein: 'Servono più soldi per accoglienza dignitosa e diffusa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In un sistema di accoglienza che dopo anni, e di fatto da quando il centro destra ha vinto le elezioni ed è tornato al governo del Paese, è criticato duramente anche dal PD.Elly Schlein, intervistata a Modena, non fa riferimento agli sbarchi ma si concetra sull'accoglienza. Che deve essere ulteriormente 'finanziata, migliore, dignitosa, e diffusa sul territorio. Accoglienza che, lo ricordiamo, comporta nella sola provincia di Modena, per i soli immigrati adulti, una spesa di circa 17 milioni all'anno, distribuiti tra le cooperative operatori economici del settore in strutture concentrate soprattutto nel capoluogo, sula base di un sistema strutturato nel 2017 dal governo PD e sotto la spinta dell'allora Ministro Minniti.'Noi continuiamo a chiedere al governo di convocare i sindaci e di strutturare un piano di accoglienza degno di questo paese. E' dovuto nei confronti di queste persone'.