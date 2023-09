Sicurezza, il Pd: 'Fratelli d’Italia non tiene a Modena e ai modenesi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Ora non è più tempo di promesse e rassicurazioni. La campagna elettorale è finita, da un anno a questa parte la destra governa il paese e ha la responsabilità e il dover di garantire la sicurezza anche di Modena, sebbene governata dalla sinistra. Ai modenesi poco importa del fallimento delle loro promesse fatte in campagna elettorale, quando assicuravano di risolvere il problema degli sbarchi adottando il blocco navale.Ai nostri concittadini interessano i fatti. Fratelli d’Italia evidentemente non tiene a Modena e ai modenesi: non un solo atto politico, presa di posizione per incalzare, sollecitare e pungolare il loro Governo. Evidentemente non si può disturbare il conducente che guida il paese, e con lui nemmeno i suoi Ministri - afferma Carpentieri -. Riguardo poi al tema dell’accoglienza, evidenzio come non solo il Pd ma tutta la città è stata ed è accogliente ed inclusiva. La novità degli ultimi mesi è data dalla totale incapacità del Governo nel gestire le persone in arrivo, coinvolgere gli enti locali, individuare le risorse economiche e umane necessarie e attuare un’equa distribuzione sul territorio nazionale. Perché è proprio un’equa ed equilibrata distribuzione che permette di elaborare progetti ed includere le persone. Evidentemente questo Governo non è interessato ad includere i nuovi arrivi ma piuttosto a scaricare il problema sui Comuni.

Peccato che la responsabilità della gestione dell’immigrazione, come quella della sicurezza, sia di un Governo che dopo un anno fa ancora solo proclami, senza incidere minimamente sul fenomeno'.



'Visto che da Fratelli d’Italia non arrivano mai proposte concrete per il timore di infastidire il Governo, il Pd di Modena fa due proposte. Uno, rilanciamo la richiesta, sempre più urgente: gli organici della nostra Questura devono subito essere aumentati in modo permanente e non in un futuro ipotetico come vagamente promesso. Due, chiediamo una marcia indietro sulla scelta del Governo di togliere i militari presenti sulle nostre strade, militari che presidiavano zone importanti come il Parco Novi Sad. La nostra città non ha più bisogno di annunci ma di fatti concreti e in tempi rapidi. La destra modenese potrebbe bussare al Governo e perorare queste istanze? Chiediamo troppo se per una volta danno priorità ai modenesi invece che al Governo?'.