Sicurezza, Siulp interroga i candidati: la risposta di Stefania Ascari (M5S)

In relazione alla richiesta di intervento ai candidati dei diversi schieramenti politici rispetto ai punti di programma elencati dal Sindacato dei Lavoratori della Polizia di Stato Siulp a mezzo stampa, sul tema della sicurezza, riceviamo e pubblichiamo l'intervento dell'Onorevole Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle.Il Movimento 5 Stelle, ed io personalmente, condividiamo tutti i punti esposti nella Vostra lettera, su cui ho presentato interrogazioni parlamentari. Il miglior proposito è quello di continuare il lavoro di rete ed interconnessione iniziato, per poter aspirare e raggiungere obiettivi sempre maggiori. Tra i temi su cui il sindacato ha chiesto di poter 'interrogare' i candidati, le assunzioni straordinarie, sicurezza nei luoghi di lavoro, detassazione degli straordinari e, in genelare, il delicato tema della sicurezza.Avevo personalmente interrogato il Ministro Lamorgese in merito alle numerose criticità relative allo smaltimento delle pratiche di “sanatoria” per determinati lavoratori stranieri, con particolare riferimento alla provincia di Modena.L'interrogazione era basata proprio su una nota del Vostro sindacato e si sottolineava come, a fronte dell’eccezionale momento storico, tali risorse, già in numero esiguo, fossero fondamentali e indispensabili nell’attività di ausilio per garantire il corretto funzionamento degli Uffici territoriali del Governo. Sono intervenuta anche sulle diverse criticità legate all'accoglienza Ucraini e in particolare a difesa di donne e minori, vista la necessità di garantire loro tutela. Il mio intervento era volto ad impegnare il Governo nell’adozione dei successivi provvedimenti legislativi che avevano come obiettivo quellol di valutare l’opportunità di introdurre misure, anche di carattere normativo, volte alla regolamentazione dei procedimenti presso i Tribunali dei Minorenni di affidamento temporaneo familiare dei soggetti minorenni sfollati provenienti dall’Ucraina. Infine da sempre sostengo l’elevazione di fascia della questura di Modena, al fine di ottenere un congruo adeguamento dell’attuale organico della polizia di Stato, oggi insufficiente. Questo potrebbe consentire al personale della suddetta Questura di rispondere con maggiore efficienza alle problematiche del territorio nonché all’accresciuta domanda di sicurezza da parte dei cittadini.