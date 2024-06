Sicurezza, Modena in camper: candidata di giorno in prefettura di notte al Novi Sad

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un'area che dovrebbe essere al centro anche di quel Patto per Modena città sicura rinnovato a Modena di recente, apprezzato, per non dire ammirato, da Maria Grazia Modena che nel merito sottolinea un aspetto: il fatto di non essere mai stato applicato dall'amministrazione, per assurdo la stessa che lo ha approvato e rinnovato.

'Vorremmo fare della pista e del parco Novi Sad un luogo pieno di vita, di chioschi, di giochi. Il patto per Modena sicura lo prevedeva ma non è stato fatto, così come lo prevedeva per tante altre zone verdi e degradate della cittò parco XXII aprile compreso. Per questo - prosegue Modena - oggi siamo andati dal prefetto e la abbiamo pregata affinché dopo l'esperienza così negativa dell'amministrazione di sinistra, finalmente venuto il momento di applicare il patto per Modena mai applicato. Questo patto lo abbiamo preso e allegato al nostro programma perché lo ritaniamo perfetto. Il punto è applicarlo. Cosa che non è stata fatta e che noi faremo se governeremo la città'