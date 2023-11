'Sicurezza: ricette PD credibili come il Gatto e la Volpe'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Chi ha creato nel 2017 e difeso quel sistema di accoglienza che in questi anni non ha funzionato, che ha creato disintegrazione sociale, che abbiamo criticato perché non ha garantito integrazione e ha lasciato per anni per strada tra il 60 ed il 70% dei richiedenti asilo che non avevano diritto alla protezione internazionale e all’asilo, dovrebbe fare oggi una cosa sola: farsi da parte e lasciar lavorare chi ha la forza e la capacità di farlo. Chi, pur essendo il primo responsabile, non è riuscito a garantire un'accoglienza adeguata e in sicurezza ai minori stranieri non accompagnati, lasciandoli allo sbando sul territorio o addirittura respingendoli in altri centri in giro per l’Italia, oggi dovrebbe fare una cosa sola: farsi da parte. La nostra proposta su questi temi è semplice: riaprire i CPR, dirottare altrove chi sbarca clandestinamente e ridurre gli sbarchi, per fronteggiare l’emergenza. Poi cambiare radicalmente il sistema di accoglienza, evitando ghetti, puntando sul fare lavorare tutti e subito al servizio della collettività i richiedenti asilo e certezza della pena e di rimpatrio per chi commette reati”.



Così il Capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale del partito a commento della conferenza stampa PD sul tema della sicurezza e le ultime dichiarazioni del sindaco sul tema