Sinistra e Verdi Modena: 'Per la prima volta città contenibile, per vincere la destra serve discontinuità'

Una ipotesi, quelle delle primarie che non pare costituire la prima scelta per il gruppo di sinistra e verdi: 'Per noi del tutto prematuro affrontare il tema delle primarie di coalizione' - scrivono in una nota congiunta.

'Occorre prima di tutto un confronto sui contenuti: 'In un momento in cui crisi ambientale, problemi sociali, difficoltà economica rendono sempre più difficile la vita di tutti i giorni, in cui per la prima volta gli Stati si sono impegnati ad abbandonare le fonti fossili entro il 2050, in cui il mondo sta cambiando più velocemente che mai. Stiamo lavorando per costruire un programma chiaro, con pochi punti, fatto di scelte strategiche, con una visione di città innovativa ed europea. Per questo abbiamo in corso un tavolo ampio di confronto con le altre forze politiche. Sul programma ci misureremo con la città senza paura, se serve, di costruire alleanze diverse dalle attuali'. E qui il pensiero e il riferimento va alle altre forze di sinistra presenti a Modena, da Modena Volta Pagina a Unione Popolare, ma anche e soprattutto al Movimento cinque stelle, oggi all'opposizione.



'Ancora un accordo di coalizione non è stato sottoscritto' - specifica la rete rosso-verde composta da Sinistra per Modena e Insieme a Sinistra, Verdi e Sinistra Italiana. 'Abbiamo avviato un tavolo di confronto cittadino con le forze progressiste, democratiche ed ecologiste per verificare, come ci auspichiamo, se ci sono le condizioni per stringere un patto di coalizione.



Nel corso dell’incontro abbiamo inoltre affermato che per noi il primo punto da affrontare è quello dei temi programmatici da affrontare per Modena e sulla base di quelli sviluppare un accordo di coalizione sui punti condivisi. Riteniamo infatti che prima ancora di preoccuparsi dei candidati occorra riflettere sui bisogni della città. I temi e i programmi dovranno essere, riteniamo, in forte discontinuità con quanto fatto finora.



Riguardo al tema specifico delle primarie e quindi della scelta di una candidata o candidato, per noi la strada da preferire è quella di individuare, insieme a tutte le forze della coalizione, una volta formatisi, una candidata o candidato, non necessariamente appartenente alle forze politiche, ma che interpreti al meglio i contenuti e punti condivisi, facendosene garante. Una candidata o candidato scelti dalle forze della coalizione per noi è preferibile, a una candidata o candidato individuati con lo strumento delle primarie'.

'Precisiamo pertanto - chiude il gruppo rosso verde - che da parte nostra non c’è stato al momento alcun avallo della procedura che preveda primarie di coalizione, discussione, che al momento riteniamo del tutto prematura'.



Nella foto, in una seduta del Consiglio Comunale Walter Stella del Gruppo Sinistra per Modena