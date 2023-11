Sinistra per Modena: 'La Lucà non andava sostituita'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Sinistra per Modena e Insieme a sinistra Modena intervengono sulle dimissioni dell'assessore in quota Modena civica.



'Opinione da noi già espressa direttamente a Muzzarelli quando, all’atto di una richiesta di confronto per comprendere le cause della situazione, ci motivò la questione adducendo sia ragioni interne alla lista, sia politiche, ma, da notizie di stampa apprendiamo che a quelle motivazioni si aggiungono ipotesi di “intelligenza” con la destra cittadina. Tenuto conto delle deleghe dell'assessore Lucà, del peso politico della Lista di cui era rappresentante, della prevalenza di ragioni “interne” o addirittura, di “intelligenza” con la destra e financo del tempo residuo di mandato amministrativo, non vediamo le condizioni per addivenire ad una sostituzione e ci auguriamo sia sufficiente una nuova attribuzione delle deleghe. Quanto alla ventilata possibilità di un ripristino della nostra presenza in giunta ribadiamo quanto comunicato a Muzzarelli dopo l’incontro: il tempo per porsi il tema della rappresentanza in giunta di una Lista che ottenne l’8% nel 2019 era all’atto della sfiducia degli assessori indicati a suo tempo. Al momento e per i prossimi mesi, il gruppo di “Sinistra per Modena” e “Insieme a Sinistra” Modena sono impegnati a garantire il normale svolgimento dell’ultima parte di legislatura, a consolidare, unire ed espandere l’Area Rosso-Verde e nel confronto politico-programmatico per costruire una grande Alleanza Progressista, Democratica ed Ecologista alternativa alla destra per le elezioni del 2024. Impresa, quest’ultima, non facile e non scontata'.