Soldi a Casarini, clero diocesano: 'Ci stringiamo intorno al vescovo'

'In riferimento alle modalità con le quali la stampa nazionale ha nei giorni scorsi affrontato vicende legate all’esercizio della carità operata dalla Diocesi di Modena e dal suo Pastore, noi Sacerdoti della Chiesa di Modena - Nonantola ci stringiamo intorno a Don Erio ed esprimiamo a lui il nostro affetto e la nostra solidarietà. Pur riconoscendo il diritto di opinione, la libertà di stampa e la facoltà di esprimere critiche rispetto a qualunque agito, non ci possiamo rassegnare a chi vuole fare emergere ombre o lati oscuri dietro ogni opera dettata dalla carità - afferma il clero diocesano -.

Le opere caritative, secondo l’ordinamento della Chiesa, sono parte essenziale e inderogabile dell’azione pastorale. La carità è la Chiesa; non un suo accessorio. La carità silenziosa della Diocesi di Modena opera sul territorio attraverso una molteplicità di interventi, spesso fuori dai riflettori e lontani dalle attenzioni della stampa, che definisce il volto delle nostre comunità'.



'Esprimiamo la nostra unanime riconoscenza a Don Erio, a sostegno della carità realizzata nelle parrocchie, negli interventi a sostegno delle famiglie e dei giovani, nell’attività di evangelizzazione che non si limita all’angustia dei nostri confini. Al Vescovo e alla comunità di Modena ribadiamo il nostro impegno, talvolta incompreso, a proseguire nelle attività caritative come espressione di Vangelo vissuto'.