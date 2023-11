Migranti, soldi dalle Diocesi alle attività di Luca Casarini: il carteggio con Castellucci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sull'importante flusso di soldi dei fedeli usati per finanziare le attività di Casarini e della sua ong Mediterranea Saving Humans, è in corso una inchiesta da parte della procura di Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione.Tra i documenti riportati da 'Panorama' appare anche un interessante carteggio dell'agosto 2020 tra lo stesso Casarini e il vescovo di Modena, vicepresidente della Cei. Si tratta dell'ok della Diocesi modenese a un primo finanziamento da 10mila euro al quale, sempre secondo 'Panorama', ne seguiranno altri più corposi.