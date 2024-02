Sondaggio sulla sicurezza commissionato dal Comune con soldi pubblici e mai pubblicati, la Lega chiede di divulgarli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo hanno affermato questa mattina in una conferenza stampa il capogruppo Lega in comune Giovanni Bertoldi, il consigliere nonché vice presidente del consiglio comunale Stefano Prampolini, Mario Mirabelli responsabile sicurezza Lega Modena e il segretario cittadino Lega Caterina Bedostri.Tre sondaggi, costati circa 8000 euro l'uno alle casse comunali ma di cui nessuno, al di fuori dell'amministrazione avrebbe mai saputo nulla. Nonostante l'utilità delle informazioni emerse. 'L'amministrazione non ha pensato nemmeno di rendere i dati noti ai consiglieri: abbiamo dovuto procedere con un accesso agli atti per entrare in possesso dei risultati - affermano Bertoldi, Prampolini, Mirabelli e Bedostri -.

Il punto è che questi sondaggi così come la documentazione fornita ai consiglierso attraverso la richiesta di accesso, stando all'articolo 43 del Testo Unico degli enti locali, non possono essere divulgati. 'Noi rispettiamo leggi e regolamenti dell'istituzione e quindi, pur avendo visto i sondaggi, non possiamo divulgarli. Chiediamo che sia la giunta a farlo. Anche perché le informazioni potrebbero utili sia per una confronto sia per individuare strate



Il nodo, considerando un aspetto puramente tecnico, l'articolo 43 del Testo unico degli enti locali reputandoli atti interni, non consente la divulgazione: noi chiediamo nell'interesse pubblico che questi sondaggi vengano pubblicati. Un conto è un partito che svolge dei sondaggi interni e che ha ragione di tenerli all'interno, ma qui sono stati spesi i soldi pubblici per una necessità che poi rimane nelle segrete stanze. Riteniamo che tutto ciò abbia una motivazione politica: i dati sono troppo scomodi. Infatti possiamo dire che tutte le criticità emerse da questi sondaggi riflettono esattamente quelle evidenziate dalla Lega in tutti questi anni di mandato'.