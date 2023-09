Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il borsino dei partiti al momento vede Fdi in testa col 28,2% (-0,2% rispetto a 7 giorni fa), seguito dal Pd a 19,8 (-0,3%). Sale il M5S (+0,3%), ora al 16,1%. Quindi FI 10,1% (-0,1%), Lega 9% (+0,2%), Azione 3,8% (+0,1%), Verdi-Sinistra 3,5% (-0,1%), +Europa 2,5% (+0,1%), IV 2,2% (-0,2%), altri 4,8% (+0,2%).Aumentano gli italiani che non hanno fiducia nel governo Meloni. La maggioranza degli italiani (50,4%) non ha fiducia nel governo e questa settimana la fetta aumenta ancora (+0,2%). Scende la quota di chi ha fiducia (-0,3%), ora al 42,1%. Non sa il 7,5%.