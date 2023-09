Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Fratelli d’Italia è comunque sempre il primo partito, staccando con il suo 28.5% il secondo in classifica, il Partito democratico, fermo al 20.3%. Completa il podio il Movimento 5 stelle al 15.5%.Dal quarto posto in poi troviamo Forza Italia, che con il suo 10.2% supera la Lega al quinto, con un dato a cifra singola e non doppia dell’8.9%.Seguono Azione al 3.6%, alleanza Verdi e Sinistra al 3.5%, Italia viva al 2.6%, +Europa al 2.5%.Gli altri, sommati, fanno segnare un 4.4%.