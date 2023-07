Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il 53,8% degli italiani ha fiducia in Giorgia Meloni (+0,2 rispetto alla settimana precedente), mentre il 42,3% dice di no (-0,1). Cresce leggermente anche la fiducia nel governo: il 47,8% degli intervistati risponde positivamente (+0,1). A non aver fiducia è il 46% degli italiani, dato in calo dello 0,2.Crescono Fratelli d’Italia e Partito democratico, continua il calo di Forza Italia. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, elaborato sulla base delle risposte a 1.800 interviste effettuate tra il 28 e il 30 giugno. Il partito di Giorgia Meloni si conferma al primo posto col 29,6% dei consensi (+0,1). Il Pd anche guadagna lo 0,1 e sale al 20,1%. M5S fermo al 15,3%; mentre Forza Italia continua a scendere nelle preferenze degli italiani: perde lo 0,3% e si attesta all’11,2.Seguono Lega all’8,5% (+0,1); Azione al 3,5% (+0,1); Avs al 3% (-0,1); Italia Viva stabile al 2,5%; Più Europa al 2,3% (+0,1).