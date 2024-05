'Sostegno adeguato ad associazioni famiglie autistici'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ho pranzato a Porta Pazienza, che è molto più di una pizzeria, perché si tratta di un progetto sociale portato avanti da Angsa Bologna e supervisionato dal PIDS (programma integrato disabilità e salute) dell’AUSL del capoluogo emiliano, che include anche ragazzi che affrontano problematiche dello spettro autistico. Il loro inserimento nel mondo del lavoro rappresenta una grande conquista. Come loro, altri giovani autistici lavorano, ma ci vuole un costante lavoro per seguirli. Dobbiamo aiutare questi ragazzi e le loro famiglie, con una adeguato sostegno che possa alleviare almeno in parte il loro sforzo quotidiano' - chiude Pignedoli.