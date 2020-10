Sostegno e vicinanza dal mondo politico al Consigliere Barcaiuolo

Nella foto l'interno dell'abitacolo dell'auto colpito da un frammento di cemento staccato dal giunto di un ponte dell'A1 che ha colpito l'auto sulla quale viaggiava il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, il modenese Michele Barcaiuolo, ricoverato all'ospedale di Baggiovara di Modena. Appresa la notizia, numerosi i messaggi di vicinanza espressi dal mondo politico modenese e regionale. Di seguito l'elenco in costante aggiornamento“In queste ore siamo tutti vicini al nostro Coordinatore dell’Emilia Romagna Michele Barcaiuolo, rimasto coinvolto in un incidente stradale, nella speranza che tutto si risolva per il meglio e possa riprendersi quanto prima. Un pensiero di affetto anche a sua moglie Annalisa e alla loro piccola. Confidiamo di vederlo in breve tempo tornare a combattere sul territorio con la passione e la verve di sempre”Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli.

'Scossi per l'assurdo incidente che lo ha coinvolto ci stringiamo intorno all'amico e consigliere regionale Michele Barcaiuolo, con gli auguri di una pronta guarigione. Siamo certi che il suo carattere combattivo e tenace lo aiuterà a superare anche questa situazione e a riportarlo presto sui banchi della Regione per continuare la sua attività politica'