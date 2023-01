Soumahoro passa a gruppo Misto: 'Da Verdi-Sinistra nessuna solidarietà'

'Sono entrato in Parlamento con l’impegno di dare rappresentanza ai bisogni, alle aspirazioni, alle sofferenze dei dimenticati'

“Mi ha francamente stupito e amareggiato, ad eccezione di qualche parlamentare, l’assenza della solidarietà umana e del supporto politico da parte del gruppo parlamentare Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), con quale sono stato eletto da indipendente. Dopo un’attenta e sofferta meditazione sul piano umano e politico, ho maturato la decisione di aderire al gruppo parlamentare Misto, lasciando il gruppo Avs, per proseguire la mia attività di Parlamentare. Sono entrato in Parlamento con l’impegno di dare rappresentanza ai bisogni, alle aspirazioni, alle sofferenze e ai desideri di quanti sono stati dimenticati o resi ‘invisibili’ da anni nel nostro Paese”.



Lo dice il deputato Aboubakar Soumahoro, in un passaggio del lungo ‘Dossier stampa’ pubblicato sul suo sito, nel quale ribatte alle accuse che gli sono state rivolte, relative alle cooperative che fanno capo alla suocera Marie Therese Mukamatsindo indagata per truffa aggravata e fatture false. A metà dicembre anche la moglie del parlamentare, Liliane Murekatete, è stata iscritta nel registro degli indagati.





