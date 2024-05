Spilamberto: l'ex ministro Bonetti plaude a Costantini sindaco ed ora candidato Ue

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Quando ho lasciato il Partito Democratico per aderire ad Azione l’ho fatto proprio perché al suo interno sapevo che avrei trovato persone come Elena, politici competenti che hanno ben chiare quali sono le priorità delle famiglie.

Questo nuovo centro polifunzionale, che sarà un riferimento per tutte le famiglie e i giovani della città, vedrà la luce a fine anno e costerà circa 2,6 milioni di euro. Un investimento che non sarebbe mai stato possibile senza l’intervento dell’allora ministra, a cui siamo infinitamente grati' - ha dichiarato Umberto Costantini, sindaco di Spilamberto che di recente ha aderito ad Azione ed è attualmente candidato per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione Nord-Est.



In foto il candidato sindaco di Spilamberto e assessore allo sport Massimo Glielmi, l'ex Ministro Elena Bonetti e il sindaco di Spilamberto, candidato alle elezioni europee, Umberto Costantini durante la visita.