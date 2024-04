‘Stangata tariffe sosta, ennesimo regalo a Modena parcheggi’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

tariffe dei parcheggi nelle zone più vicine al centro è l’ennesimo regalo di un’amministrazione che, nel corso degli anni, non ha fatto altro che favorire Modena parcheggi Spa”. A parlare è Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale Fdi.“Si tratta dell’ennesimo aumento delle tariffe effettuato in pochi anni: l’anno scorso infatti il Comune aveva aumentato le tariffe del 20%, senza dimenticare che la sinistra modenese aveva azzerato il canone a dicembre 2020 per un importo di 123mila euro nonché aveva versato nelle casse della società che gestisce i parcheggi 350mila euro a titolo di ristoro a causa del Covid”.“A Partire del Novi Park - aggiunge Pulitanò -, il mega e inutile parcheggio interrato che doveva risolvere i problemi di accesso al centro storico, ma di fatto si è trasformato in un luogo di degrado e criminalità, il fallimento delle politiche di programmazione della sinistra modenese è sotto gli occhi di tutti.



A tal proposito, Modena Parcheggi Spa, ha dimostrato di disinteressarsi al decoro dell’area, diventata terra di nessuno e triste piazza di spaccio e diffusa delinquenza.



“Ormai, parcheggiare nei pressi del centro è impossibile, le soluzioni alternative all’automobile non esistono, e questo ulteriore aumento delle tariffe renderà ancora più inaccessibile la sosta ai cittadini.

Proprio per questo, se vinceremo le elezioni amministrative dell’8-9 giugno, punteremo a risolvere la convenzione con Modena Parcheggi e costruire un parcheggio multi piano al posto degli uffici qual in via San Giovanni del cantone”, la conclusione di Pulitanò.