Stop al Fair play: Mezzetti chiude la campagna attaccando la destra

Capace di fare saltare quelle regole del fair play, anche rispetto agli avversari locali, che pur se non citati direttamente, vengono comunque ricondotti e classificati da Mezzetti come il riflesso della politica della destra nazionale che 'butta fuori dalla società i deboli'.

Rappresentata da Meloni e da Vannacci. E allora via alla critica d’attacco modello Bonaccini. Partendo dalle elezioni europee: “Qui si scontrano due visioni. La nostra che si batte per una Europa solidale, e che cresca non solo come europa economica ma anche come europa politica e dei popoli. Dall’altro abbiamo la visione di Europa egoista della destra, che ci chiude nei confini nazionali, di impostazione darwiniana dove avanzano i forti mentre i deboli vengono buttati fuori. Dove c’è un presidente del consiglio che si presenta come abbiamo sentit, presidente della Regione Campania e nell’evento elettorale



Poi il piano locale. Anche qui la logica è quella della divisione, tra due mondi. Uniti solo dal Fair Play, ma solo fino a quel momento 'Da un lato c’è la nostra visione solidale e inclusiva, dall’altro la destra che parla dell’allarme baby gang che vede pericoli ovunque e che vede Modena come pericolasa e che unisce immigrazione a sicurezza.



Come è possibile che dopo anni non siamo ancora riusciti ad affrontare l’immigrazione senza parlare di emergenza”



Sotto al palco, in prima fila, ci sono affiancate, le bandiere quelle del Movimento 5 stelle, Azione, e Socialisti. Sul palco ci sono i rispettivi capilista che insieme ad altri rappresentano le 7 formazioni a sostegno di Mezzetti. Alla sua sinistra c'è il capolista M5S Giovanni Silingardi e, alla sua destra la capolista PD Federica Venturelli, segretaria cittadina insieme al segretario provinciale Roberto Solomita. ‘Se diventassi sindaco come farei a governare con una coalizione così ampia? Ce la faremo anche perché senza grandi sforzi siamo riusciti a convergere con proposte concrete sul patto per la città”. Come dire, si ripeterà. Mezzetti ne è convinto o almeno si pone come tale. Anche perché la coalizione ampia, comprendente anche Azione e Movimento 5 stelle verso cui calenda a aveva dato un out-out, poi rientrato, a Mezzetti, vuole diventare un laboratorio politico nazionale.



Poi, protagonista nel ‘pensieri e parole’ di Mezzetti, continua ad essere quella che chiama genericamente la destra. Quella che per Mezzetti rappresenta il contrario della coesione sociale e della solidarietà, una destra colpevole “di parlare di immigrazione nei termini di emergenza, così come per le baby gang. 'Ho sentito esponenti di destra dipingere Modena come capitale delle baby gang”



Il Mezzetti che preferisce parlare, come più volte annunciato, del proprio programma e delle proprie proposte, si sposta, come detto, verso un discorso ‘stile’ Bonaccini. Dove si continua a parlare di destra e si attacca l’avversario. Anche su un tema complesso e delicato come quello della lotta alla mafia. ‘La destra a Modena non ne parla mai. Vi siete mai chiesti il perché?” - domanda Mezzetti.



