'Stop alla moschea alla Sacca: vittoria di opposizioni e comitati'

rivedere il suo progetto di una grande moschea con annessa scuola coranica alla Sacca. Le pressioni di tanti protagonisti della società modenese hanno indotto il Pd a tornare indietro su un progetto che sembrava già definito e immodificabile'. A parlare è il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi.'La Lega modenese ha sempre avversato con decisione e senza tentennamenti la costruzione di una nuova grande moschea nell’area dell’Ex Pro Latte, proponendo invece l’ampliamento del Parco Vittime di Utoya in un quartiere in cui le aree verdi sono più scarse rispetto al resto della città. La Lega - prosegue Bertoldi - si rallegra del fatto che il Pd abbia sconfessato se stesso sul tema, del resto in molti ricordano gli interventi degli esponenti della maggioranza che nei dibattitti pubblici deridevano e compativano con arroganza coloro che avversavano il progetto'.

'In definitiva bene il no alla Moschea, bene l’ampliamento dell’area verde, ma no alla costruzione di nuove palazzine all’ex Pro Latte, perché nonostante il nuovo PUG, per un motivo o per un altro (interesse pubblico, ecc.), a Modena si continua a cementificare e a costruire, quando abbiamo migliaia di appartamenti non abitati. La vicenda dimostra, ancora una volta, che quando i comitati di cittadini e le forze politiche di opposizione si impegnano su un tema, i risultati si ottengono'.