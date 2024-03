Stop tagli alla sanità, ai soldi per la guerra e al green pass: Indipendenza lancia la lista per Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le idee e le proposte portate avanti e già sviluppate a livello di circolo prendono ora forma in una piattaforma programmatica locale e in una lista per le elezioni che sarà ufficializzata nei prossimi giorni, forse già domani, insieme al candidato a sindaco. Tra i temi, in primis lo stop ai tagli alla sanità, lo stop al finanziamento delle spese militari con particolare riferimento all'impegno dell'Italia nella guerra in Ucraina e, in tema di politica sanitaria, il contrasto all'obbligo vaccinale covid e al Green Pass, strumento che potrebbe tornare a livello globale e territoriale.

'Su questi temi - spiega Fabio De Maio - non c'è differenza tra le forze politiche di destra sinistra e centro che siedono in Parlamento e le loro rappresentazioni a livello locale. A Modena, così come a livello nazionale, su questi temi ci poniamo come vera ed unica alternativa. Molti ci chiedono che senso abbia parlare ed elaborare proposte su questi argomenti a livello locale. Noi rispondiamo che il livello locale è fondamentale così come lo è potere fornire ai cittadini la possibilità di essere rappresentati anche in consiglio comunale da una voce diversa e appunto alternativa. Prendiamo l'esempio del Green Pass. Un tema di politica sanitaria nazionale, uno strumento politico, senza presupposto scientifico, che ha creato divisione e discriminazione, che è stato applicato con ferocia a livello locale. Con l'approvazione delle forze politiche di destra e di sinistra.



Non possiamo dimenticare il livello assurdo a cui erano arrivate le restrizioni anche Modena, fino ad impedire addirittura l'ingresso a piedi in centro storico ai non possessori prima di green pass e poi di super green pass, ed escludendo le persone che non lo avevano anche dalle conferenze all'aperto del festival filosofia. Tutto ciò non può e non deve ritornare e un'opposizione a tutto questo deve partire dai territori'







Su questi temi Indipendenza ha trovato nelle ultime settimane una convergenza forte ed un confronto costruttivo con Democrazia Sovrana e Popolare e con il referente a Modena Daniele Giovanardi, presente alcune sere fa alla serata organizzata da Indipendenza alla sala civica di via Marie Curie a Modena, con la partecipazione del consigliere comunale Beatrice De Maio, che ha tracciato un bilancio dell'attività consigliare su questi temi e recentemente sul conflitto a Gaza. Domani la conferenza in cui potrebbe essere ufficializzata l'alleanza elettorale, per Modena, con Inipendenza, e il nome del candidato sindaco.