'Strade sicure, così il governo di centrodestra aiuta Modena'

'A differenza delle promesse non realizzate della ministra Lamorgese, in cui il sindaco Muzzarelli aveva riposto le illusorie speranze di una questura in fascia A, ma che nei fatti ha soltanto dimezzato i militari che a Modena erano impiegati in Strade Sicure, il governo Meloni ha dato il via ad un sostanziale incremento delle forze dell’ordine per un totale di 100 unità tra gli organici di polizia e un raddoppio dei militari impiegati per la sicurezza cittadina. Un risultato, questo, ascrivibile in modo particolare a Lega Modena, da tempo impegnata in una forte pressione sull’esecutivo nazionale - affermano Bedostri e Bertoldi -.

Il sottosegretario agli interni Nicolò Molteni ha infatti confermato che dal prossimo mese di aprile, i cittadini di Modena potranno contare sulla presenza e professionalità di 32 militari in forza all'operazione 'Strade Sicure', utili per rafforzare vigilanza e protezione del territorio. Con la ricostruzione dell’intera dotazione dei militari impegnati in “Strade Sicure”, una parte delle forze di polizia saranno, da oggi, impiegate a svolgere, quindi, funzioni più utili e a contrastare la criminalità in città'.



'Smentiamo quindi in modo categorico e con i numeri alla mano le strampalate posizioni di Mezzetti che in una recente intervista ha affermato che sulla sicurezza la destra partorirebbe il topolino di piccole proposte, di piccolo cabotaggio'.