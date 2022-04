Baggiovara: dopo lo sgombero dei nomadi minacce e rifiuti per i residenti

Lo scorso 17 marzo il secondo, e a quanto pare definitivo, atto di sgombero e allontanamento dei soggetti che da un anno, abusivamente, avevano attrezzato due aree verdi da loro acquistate in stradello Riva, creando una sorta di microareea residenziale recintata e, appunto, attrezzata, ma al di fuori dei percorsi istituzionali e urbanistici. Uno sgombero, mesi fa, c'era già stato, con rimozione di alcune strutture mobili all'interno. Ma l'utilizzo non autorizzato in quei termini prosegui. L'allarme tra i residenti che nel corso dei mesi avevano visto nascere un'area nomadi attrezzata davanti a casa, sfociò in un nuove proteste e nel nuovo sgombero con confisca dell'area da parte del Comune e allontanamento delle persone presenti. Il 17 marzo, appunto. All'interno dell'area alcune strutture fisse e un auto. Nulla più. Grosse barriere di cemento ne impediscono l'accesso.(Consiglio Comunale), e Pasquale Castaldi (Quartiere 3), ad un nuovo sopralluogo in zona: 'Accogliamo il nuovo allarme lanciato dai residenti rispetto ad una situazione che anche dopo lo sgombero, continua ad essere preoccupante'. Del resto il consigliere Barbara Moretti, ebbe modo di provare direttamente il timore di subire atti intimidatori. L'anno scorso, quando il caso scoppiò a seguito dell'arrivo dei primi mezzi nelle aree e la crescita dell'insediamento abusivo, fu oggetto di minacce da parte degli occupanti che l'avevano vista fotografare la zona che le intimarono di andarsene arrivando ad un vero e proprio inseguimento. All'interno di quelle aree, in cui rimane soltanto una casa mobile, ma difficile da rimuovere e posta su un massetto, la situazione è congelata. Gli accessi sono chiuso. Vige il divieto assoluto di accesso. Una recizione è stata abbattuta ma dal vento. Di giorno la situazione è tranquilla, ma è fuori sulla strada, che i residenti temono sempre l'arrivo di coloro che, come ha confermato il sindaco giovedì scorso in Consiglio Comunale, si sono incazzati per essere stati mandati via. 'Vogliamo mantenere alta l'attenzione su queste aree' - afferma il Consigliere Moretti durante il sopralluogo. 'I residenti devono nuovamente vivere serenamente'utilizzata per residenze stanziali stavano utilizzando Come no sulla quale avevano creato un vero e proprio villaggio non soltanto di mezzi mobili comunale attrezzata ma anche di strutture fisse tra cui un'abitazione in legno è una casa mobile, sembrava tutto finito fino a quando i residenti della zona che avevano denunciato più volte lo stato di degrado ha iniziato a ricevere segnali intimidatori da gli stessi che erano stati allontanati alcuni mezzi di sera davanti alle case scaricare davanti ai portoni cumuli di rifiuti con un messaggio questo è solo l'inizio un gesto di ripicca di chi non ha alcuna intenzione di accettare lo sgombero e di continuare a rimanere fuori da un area considerata propria e dove oggi l'accesso è impedito da barriere in cemento Poste dalle forze dell'ordine E dalle autorità giudiziarie a distanza di un anno è il secondo definitivo sgombero al primo insediamento l'area era già stata oggetto di un operazione delle forze dell'ordine a quei tempi il consigliere Barbara Moretti lega Modena nel momento nel lato di documentare con fotografie la situazione viene minacciata e in seguito in auto la questione fu poi oggetto di un'interrogazione comunale a firma del consigliere comunale piergiulio Giacobazzi di Forza Italia a cui sindaco risposto giovedì scorso confermando lo sgombero e gli atti intimidatori nei confronti delle persone Noi siamo tornati sul posto insieme alla stessa consigliere Barbara Moretti è il consigliere del quartiere te 3 Pasquale Castaldi