Superbonus e case green: il M5S approfondisce con esperti e candidati

Nonostante le critiche ricevute, il Superbonus ha continuato a ottenere il sostegno sia dal Governo Draghi che dal Governo Meloni, che hanno autorizzato la maggior parte dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi. Le critiche alla misura, spesso utilizzate per mascherare fallimenti governativi, non scoraggiano il Movimento 5 Stelle, che continua a difendere e promuovere senza riserve questa importante iniziativa'. Con questa premessa il coordinamento provinciale del M5S di Modena ha organizzato e promosso l'incontro di questa sera alle ore 20,45 con esperti, candidati ed eletti, alla ala Ulivi di via Ciro Menotti, a Modena.

Il tema arà quello del Superbonus, delle case green e dell'efficientamento energetico.



Gli ospiti e relatori





Agostino Santillo: Membro del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, autore del libro 'Superbonus 110 – tutta la verità' e coordinatore del comitato per le infrastrutture e la mobilità sostenibile M5S.



Giovanni Silingardi: Candidato capolista M5S a Modena.



Ugo Biggeri: Candidato M5S al Parlamento Europeo. Laureato in Fisica all'Università di Firenze, con dottorato in Ingegneria elettronica e perfezionamento in Gestione ambientale e sviluppo sostenibile. Fondatore e presidente di Banca Etica ed Etica Sgr, è docente universitario di finanza etica e microcredito e attuale coordinatore europeo della GABV (Global Alliance for Banking on Value).



Mohamad K. Malak: Candidato M5S al Parlamento Europeo. Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Modena, specializzato in chirurgia generale e ortopedica, con esperienza accademica e gestionale in Italia e in Europa.



Andrea Baccarani: Membro permanente del CER in Emilia Romagna, candidato consigliere a Sassuolo.



L'incontro sarà moderato da Gabriele Lanzi, coordinatore regionale M5S e senatore nella XVIII legislatura. Saranno presenti anche i candidati provinciali del M5S di Modena e Sassuolo, oltre al coordinatore provinciale Massimo Bonora.