Tajani a Modena lancia il PPE italiano: 'Qui per i nostri candidati'

'Forza Italia - afferma Tajani rivolgendosi ai due - è leale e, oltre a sostenere i nostri candidati con tutto il nostro impegno, sosterrà anche voi. Anche perché - prosegue - non abbiamo il problema di sottrarci voti a vicenda. Tra la Meloni e la Shlein c'è un mondo di centro che siamo pronti a rappresentare l o) {ó} si sono spostati a sinistra, molti non si riconoscono più e ne sono usciti. Quelli che un tempo erano della margherita potrebbero essere con noi'.



L'obiettivo che Tajani ribadisce un pò in tutte le salse, è quello di un partito popolare italiano, oggi di fatto rappresentato da Forza Italia, ma ormai più inteso nella sua conformazione in divenire che non a caso ha inserito nel simbolo, Noi Moderati.



'Nulla da togliere agli alleati ma Forza Italia - dice - è nel partito popolare europeo e il PPE è quello che dà le carte a Bruxelles e che guiderà l'Europa, insieme ad altri, nei prossimi anni. Avrà il presidente della commissione europea e del Parlamento Europeo. Non me ne vogliano gli alleati ma se Forza Italia nel Partito Popolare Europeo sarà più forte, l'Italia conterà di più in Europa. Per questo il voto per Forza Italia è utile per l'Italia. E se proprio non si farà tutto ciò ch vuole l'Italia non si farà tutto ciò che non vuol l'Italia'.

Anche per questo, del resto, Tajani, andando oltre alle polemiche legate all'opportunità o meno dei segretari e coordinatori nazionali di partito come lui o come la premier Meloni di candidarsi capolista, ha deciso 'di metterci la faccia'. Candidandosi, appunto. 'Ho deciso di farlo per due motivi. Sono stato presidente del Parlamento europeo, conosco i contenuti e vorrei discutere di contenuti. Se c'è chi vuole perdersi nel dibattere sul se è giusto o no inserire il nome del leader nazionale nella scheda, io preferisco spiegare per esempio agli elettori perché questa transizione energetica non ci va. Per dire no, come ho già fatto, alla sola produzione di auto elettriche perché questo procedere, senza un confronto con il mondo economico e sociale, ci farà perdere 75.000 posti di lavoro, di cui migliaia in Emilia-Romagna. Noi vogliamo una politica ambientale che sia compatibile con quella dell'industria e dell'agricoltura e ponga al centro la persona. Anche tra il negazionismo di Trump e l'ideologia di Greta Thumbergh ci sono spazi importanti'.



'Ma il secondo motivo per cui mi sono candidato come capolista è per i candidati. So l'impegno che ci mettono e io voglio fare altrettanto, dando l'esempio e battendo il territorio. Piergiulio Giacobazzi capolista a Modena, e Antonio Platis, candidato alle europee'. Che salutano la platea i militanti, simpatizzandi ed eletti



Gi.Ga.