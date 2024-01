Tajani: 'Puntando al centro vinceremo l'Emilia-Romagna, no al terzo mandato in Regione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’Emilia-Romagna può essere conquistata dal centro destra e Forza Italia è già pronta a dare battaglia. Presupposto numero uno il centro destra unito e, chiaramente, un candidato vincente che può essere individuato di area moderata, sul modello Guazzaloca, perchè si vince al centro. Un candidato che non deve essere necessariamente espressione di Forza Italia o di altro partito ma che abbia l'appoggio del centro-destra unito. Per le amministrative pensiamo ad Ancona strappata alla sinistra da un candidato di Forza Italia o Brindisi. Potrebbe succedere anche qui'.



Parola del segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, oggi nel doppio appuntamento modenese, a Formigine, presso il club la Meridiana dove Tajani ha incontrato il simpatizzanti e iscritti, assieme alla collega di partito e di governo, ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini, e accolto dal Vicecoordinatore regionale e consigliere provinciale Antonio Platis e dal Coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi.







Poi, a Sassuolo, presso la sede di Confindustria Ceramica, nell'incontro con il mondo economico di un distretto che ha subito, e sta subendo fortemente, gli effetti delle guerra in Ucraina e che ha posto sul tavolo del Ministro i temi del Dumping con India, ETS Energia e promozione sui mercati esteri.



Ma è Formigine che si concentra l'intervento politico di Tajani segretario nazionale del partito, che potrebbe avere anche l'investitura del congresso nazionale il 24 febbraio, dopo la serie di congressi provinciali che a Modena, nel dicembre, ha portato all'elezione del coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi. “Con la scomparsa del nostro presidente Silvio Berlusconi molti pensavano che fosse finita per Forza Italia, invece c'è stato un rilancio e una crescita fatta sui territori anche grazie allo sforzo di eletti ed amministratori preparati e tanti giovani come quelli presenti oggi' -afferma Tajani alle oltre 300 (limitati per esigenze di spazio) presso le sale della Meridiana.



'L’obiettivo di Forza Italia alle Europee è superare il 10% perché una volta raggiunto questo obiettivo alle elezioni politiche raggiungeremo il 20%. Vogliamo essere protagonisti in Europa e in tutte le Regioni, compresa ovviamente l'Emilia-Romagna, dove c'è un importante tessuto produttivo e cooperativo che sto incontrando in questi giorni, ma anche solo per una semplice questione di alternanza. C'è un mondo che va dalla Meloni alla Schlein che va intercettato e che chiede risposte che solo un partito moderato e di centro come Forza Italia può dare. Un partito che mette al centro la persona e l'individuo e la sua realizzazione, mentre la sinistra mette al centro la massa'.



E prosegue: 'Il voto a Forza Italia è il voto più utile che si possa dare per far contare di più il nostro Paese a Bruxelles e anche in regioni come l'Emilia-Romagna. Dove l'impossibilità di un terzo mandato per Stefano Bonaccini, che al terzo mandato aspirerebbe, aprirebbe una competizione ancora più forte. E qui Tajani ribadisce la contrarietà all'ipotesi di un terzo mandato per un presidente di Regione. 'Non è questione di Bonaccini o altri, èuna questione di principio. Non credo si debba modificare la legge attuale. Bisogna permettere che non ci siano incrostazioni di potere. Ritengo che dieci anni di governo da parte di un presidente che ha poteri che neanche il presidente del Consiglio, siano giusti sufficienti. Il rinnovo è giusto per portare a termine progetti e idee ma quindici anni o venti anni di potere di una stessa persona non sono utili prima di tutto alla democrazia. Poi, comunque il Parlamento è sovrano, se ci saranno delle proposte deciderà il parlamento ma, lo ribadisco, credo che per la democrazia sino più utili al massimo due mandati'.