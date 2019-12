Tajani a Modena: 'Qui sistema clientelare ed oppressivo che va cambiato'

'Dopo decenni di sistema clientelare dove anziché la meritocrazia ha prevalso l'appartenenza ad un partito, è tempo di cambiare. Migliaia di famiglie dipendono ancora dalla volontà dell'apparato, da ciò che il sistema garantisce loro, e migliaia hanno meno opportunità perchè non parte del sistema. Non è una questione di cambiare una persona al governo della regione ma di cambiare un sistema di potere'Cosìeuroparlamentare, vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo oggi a Modena alla presentazione della candidatura alle elezioni regionali del Consigliere regionale Andrea Galli'L'Emilia Romagna ha bisogno di un cambiamento fatto di donne e uomini capaci di fare vincere la meritocrazia. Forza Italia, nel centro destra, vuole essere protagonista di questo''Sappiamo bene com'e' il governo del Pd e com'e' stato quello del Pci in tante regioni italiane, soprattutto dell'Italia centrale, dove c'e' un sistema oppressivo' nel quale 'devono esserci le cooperative, deve esserci l'amico del partito e se non hai la tessera del partito non lavori. Noi vogliamo ripristinare la meritocrazia e restituire liberta' alla gente dell'Emilia-Romagna'. Perche' 'e' finita la stagione dell'obbligatorieta' delle feste dell'Unita' o di essere una cooperativa per andare a lavorare'.L'obiettivo di Fi e' dunque 'convincere gli indecisi' e per farlo 'abbiamo liste competitive', assicura Tajani: 'Ci allarghiamo alla societa' civile e anche l'iniziativa di oggi dimostra che Fi vuole allargare i propri confini'.'Questa regione va migliorata e questo miglioramento è quello che Forza Italia vuole portare avanti all'interno del centro destra' - afferma Andrea Galli.'La regione ha gestito in 5 anni 60 miliardi di euro. Dovremmo avere strade lastricate di oro e non certo tagli nei posti letto agli ospedali, tasse e burocrazia a livelli soffocanti che minacciano la sopravvivenza delle imprese. Per questo all'Emilia-Romagna servono discontinuità e cambiamento. Questa regione va migliorata. Questo il nostro obiettivo, questo è l'obiettivo di Forza Italia'Nel corso della presentazione al Caffè concerto Andrea Galli ha annunciato la candidatura anche del forzista Massimo Barbi, di CarpiNella foto, insieme all'Onorevole Antonio Tajani e al candidato Andrea Galli, l'Onorevole Benedetta Fiorini e Massimo Barbi.