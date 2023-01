'Tar su Hera, così i modenesi pagano il prezzo della violazione'

'La sentenza del TAR pone una evidente questione di rilievo che riguarda i rapporti tra Hera e Comune e le modalità di affidamento dei servizi. Il TAR ha annullato una delibera avente ad oggetto l’affidamento diretto di servizi e inibito la proroga di precedenti affidamenti non essendo Hera società in house del Comune di Modena. Sono state nella sostanza violate disposizioni dell’Unione europea che si riferiscono alla libertà di concorrenza'. Così Elisa Rossini, Ferdinando Pulitanò e Luca Negrini di Fratelli d’Italia sulla recente sentenza del Tar 'Così la delibera tanto sponsorizzata dalla giunta che portava in città l’illuminazione a led cade su un vizio che non è nemmeno un vizio solamente di forma ma di sostanza, in quanto si palesa una violazione della libera concorrenza - chiudono gli esponenti Fdi -. E tutto ricade sui cittadini modenesi in quanto l’intervento di miglioramento dell’illuminazione pubblica dovrà essere sospeso'.