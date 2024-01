'Tariffe Cra: le famiglie comprendono gli aumenti, basta strumentalizzazioni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La riclassificazione degli ospiti in base ai loro bisogni, che determina i minuti di assistenza retribuiti a gestori delle Cra, è avvenuta ben prima dell’introduzione degli aumenti delle tariffe per le famiglie deliberati dalla Regione a dicembre e che a Modena saranno applicati da febbraio.





Il ricalcolo dei minuti è avvenuto sulla base del livello di gravità degli ospiti e non ha nulla a che fare con l’aumento delle tariffe per i familiari. Pertanto non avrà ripercussioni sull’assistenza agli anziani e nemmeno sul personale dei gestori interessati trattandosi di pochi minuti in un anno, attentamente valutati anche in vista dei nuovi accreditamenti'.Ad affermarlo è l'assessore alla sanità del Comune di Modena Roberta Pinelli intervenendo nel merito della discussione seguita alla decisione, da parte della Regione, di aumentare mediamente di 4,10 euro al giorno le tariffe per ospiti e assistiti delle Cra.

Aumenti che il Comune di Modena sta cercando di mitigare per le fasce più deboli attraverso l'attivazione di risorse per compensare l'effetto degli aumenti stessi. Ma la discussione non è solo legata all'aumento delle tariffa ma anche alla riclassificazione degli anziani ospiti delle Cra rispetto ai livelli e ai tempi di assistenza retribuiti, calibrata sui bisogni degli ospiti e sui costi dei singoli gestori. 'Una riclassificazione che avviene annualmente - sottolinea l'Assesore - in maniera scollegata rispetto agli aumenti delle tariffe deliberati dalla Regione'