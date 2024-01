Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La censura è per definizione il controllo della comunicazione da parte di un'autorità che limita così la libertà di espressione. Censura è, ad esempio, quando un’autorità pubblica impedisce di esprimere la libera opinione da parte di qualcuno. Questo è ciò che avviene tipicamente nelle dittature. Ad esempio accade in Russia, spesso con pesanti conseguenze per chi si prende tali libertà in piazza o in altri luoghi. Ma gli esempi di ogni colore politico e religioso nel mondo non mancano, ahinoi. Nessuno in Italia, e nemmeno a Modena, ad oggi nega o punisce chi esprime la sua opinione, per quanto possa essere ritenuta aberrante (permettetemi un giudizio personale) o in contrasto con le scelte di politica estera e interna del nostro Paese' - chiude Taurasi.