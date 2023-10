Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Nell'agosto del 2016, furono stanziati 2 milioni e 400mila euro dal Ministero della Cultura per i lavori di recupero e restauro, ma da allora nulla è successo. Non risulta che siano stati sottoscritti disciplinari tra il Ministero dei Beni Culturali e il Segretariato Regionale Emilia-Romagna del Ministero, servizio quest’ultimo preposto al controllo e programmazione sul territorio - chiude Spaggiari -. In sostanza, a anni di distanza, non c’è traccia delle attività che devono considerarsi l'inizio per l'iter della progettazione e del restauro. Chiedo perciò al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini quale sia l'attuale situazione delle procedure di avvio. Inutile dire che a distanza di anni si rischia di perdere un luogo di grande valore artistico e di riferimento per la comunità di Cavezzo, cattolica e non'.