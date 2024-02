Terzo mandato, bocciata la proposta della Lega: maggioranza spaccata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa mattina la Lega aveva ritirato l’emendamento per il terzo mandato ai sindaci, che aveva avuto il parere contrario del governo in commissione a Palazzo Madama.Era rimasta invece la proposta sul terzo mandato ai governatori. Poco prima – ma sui governatori – il vicepremier Matteo Salvini aveva detto: “Vota il Parlamento. Andiamo avanti, non l’ascolteranno” rispondendo alla domanda se i parlamentari della Lega avrebbero accolto l’invito del presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni di Fd’I, di ritirare l’emendamento sul terzo mandato. Un voto, quello in commissione, che spacca dunque la maggioranza con la Lega che non arretra sul terzo mandato per i presidenti di Regione, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia restano a favore del vincolo di mandati.