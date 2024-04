Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sono molto contento di iniziare questo percorso - le parole di Luca Negrini - che mi porterà in tutti i quartieri e le frazioni della città. Nonostante manchino ancora cinque giorni all’evento in programma lunedì, abbiamo registrato un numero tale di prenotazioni da essere praticamente già al completo: per chi non potrà esserci, visto che i posti sono contingentati, annuncio già da ora che nelle prossime settimane saremo sempre attivi sul territorio per ascoltare il parere di tutti sia con eventi specifici, sia presso il comitato elettorale'.'Per noi - prosegue Negrini - l’opinione di ogni cittadino è preziosa e fonte di idee per migliorare: è così che vogliamo permettere a Modena di crescere ancora. Infatti siamo convinti che la crescita passi attraverso un sano confronto con chi vive quotidianamente le dinamiche cittadine, solo così si può procedere verso un nuovo capitolo della storia della nostra Modena'.'Inizierò quindi questo percorso nella consapevolezza che ogni quartiere e frazione della città ha peculiarità e differenze che vanno affrontate, sia singolarmente che nell’insieme, in modo mirato', conclude Negrini.