Tragedia in Romagna, Soumahoro: 'E' la natura che si ribella'

'La furia dirompente che ha causato la morte di 9 persone, 13.000 sfollati, e centinaia di vittime anche tra gli animali, deve sollecitare la nostra coscienza collettiva ad interrogarci, con onestà e responsabilità, sugli effetti della crisi climatica al fine di evitare il ripetersi di questi drammatici eventi - aggiunge -. Occorre avere il lungimirante coraggio di mettere in discussione l’attuale paradigma economico che spinge ad un frenetico consumo di suolo e ad un’avida proliferazione della cementificazione, perché è un modello non sostenibile. La Natura non smetterà di ribellarsi finché gli esseri umani continueranno a rompere il patto di convivenza armonica con l’ambiente che ci ospita. Con tutto il cuore con l'Emilia Romagna'.