Trasporto Pubblico: Nonantola sotto Bologna e Ferrara non è più accett

Dalle linee alle biglietterie, dai controlli a bordo alle corse offerte, 'gli studenti e gli utenti di Nonantola sono 'prigionieri' di un altro gestore, lontanissimo dalle esigenze dei cittadini. La competenza deve essere provinciale e dopo anni di oblio le istituzioni devono battere i pugni sul tavolo e pretendere una soluzione'. Sbotta così nel modenese Forza Italia, per iniziativa dei consiglieri comunali Pino Casano e Antonio Platis, mettendo nel mirino le tratte Nonantola-Modena, Nonantola-San Giovanni in Persiceto, Nonantola-Finale Emilia, Nonantola-Cento: fanno capo a Tper, che serve però il bacino di Ferrara-Bologna. Il risultato è che Nonantola, insistono gli azzurri, 'deve interfacciarsi con Ferrara e Bologna per coordinare le corse per Modena che dista appena 10 chilometri: chiediamo che venga immediatamente istituito un tavolo di confronto permanente con gli enti Provincia di Modena, Provincia di Bologna e Regione Emilia-Romagna e le società Amo spa, Seta spa e Tper spa per la definizione e la pronta risoluzione delle diverse e specifiche problematiche- concludono i consiglieri forzisti- di questo territorio'.